Le fabricant de Sharpie Newell chute après avoir annoncé un bénéfice annuel inférieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 février - ** Les actions du fabricant de Sharpie Newell Brands NWL.O ont baissé de 11,5 % à 4 $ avant le marché

** La société prévoit un bénéfice annuel inférieur aux estimations des analystes, pénalisé par les coûts tarifaires et l'inflation

** Le bénéfice par action normalisé pour l'exercice 26 devrait se situer entre 54 et 60 cents, contre une estimation moyenne de 60 cents par les analystes - données compilées par LSEG

** La perte normalisée du 1er trimestre devrait se situer entre 8 et 12 cents par action, contre une perte de 3 cents attendue

** Le directeur général Chris Peterson déclare que la société "ne s'attend pas à une amélioration de la demande sous-jacente de la catégorie cette année", mais s'attend à ce que les plans d'innovation, la publicité et l'augmentation des points de distribution aident à "dépasser nos catégories et à gagner des parts de marché"

** Actions en baisse de ~63% en 2025