Le fabricant de semi-conducteurs Onto Innovation recule après l'annonce d'une émission d'obligations convertibles de 1,1 milliard de dollars

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18 mai - ** Le titre d'Onto Innovation ( ONTO.N ), société spécialisée dans les équipements et les tests pour semi-conducteurs, a reculé de 1 % avant l'ouverture, à 269 dollars, à la suite de l'annonce d'une levée de fonds ** ONTO, basée à Wilmington, dans le Massachusetts, émet en souscription privée 1,1 milliard de dollars (XX,XX milliards d'euros) d'obligations convertibles (OC) arrivant à échéance en 2031

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'émission à des fins générales, notamment pour financer l'acquisition annoncée de 27 % des actions du fournisseur japonais de technologies de rayons X Rigaku 268A.T pour environ 710 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) auprès d'Atom Investment, une filiale du groupe Carlyle CG.O

** Elle prévoit également d'utiliser le produit pour financer des opérations de "capped call", des produits dérivés utilisés pour atténuer la dilution, et jusqu'à environ 300 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) pour racheter ses propres actions afin de faciliter les opérations de couverture des investisseurs dans les obligations convertibles

** L'action ONTO a progressé de 72 % depuis le début de l'année jusqu'à la clôture de vendredi, pour une capitalisation boursière d'environ 13,5 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros)

** 7 analystes sur 8 attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat", 1 "conserver"; le cours cible médian de 350 dollars (XX,XX euros) est en hausse par rapport aux 325 dollars (XX,XX euros) d'il y a un mois, selon les données de LSEG