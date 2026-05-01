Le fabricant de semi-conducteurs Amkor recule après avoir émis 1 milliard de dollars d'obligations convertibles

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1er mai - ** L'action Amkor Technology AMKR.O recule de 1,1 % avant l'ouverture, à 69 dollars, après avoir finalisé une levée de fonds ** Le fournisseur de services de conditionnement et de test de semi-conducteurs a annoncé jeudi soir le prix d'une offre privée d' obligations convertibles à 0 % sur 5 ans, d'un montant de 1 milliard de dollars

** Le prix de conversion initial de 106,37 $ représente une prime de 52,5 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action, à 69,75 $

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, y compris pour des dépenses d'investissement

** Elle prévoit également d'utiliser 49 millions de dollars du produit pour financer des opérations de "capped call" afin d'atténuer la dilution potentielle; le prix plafond initial de 139,50 dollars est le double du dernier cours de clôture de l'action

** AMKR, dont le siège social est situé à Tempe, en Arizona, affiche une capitalisation boursière d'environ 17 milliards de dollars

** Depuis le début de l'année, l'action AMKR a progressé de 77 %, dont une hausse de 55 % en avril. Lundi, le titre a atteint un plus haut intrajournalier record de 79,23 $ ** En février, les membres de la famille Kim et Susan Kim, présidente du conseil d'administration d'AMKR, ont réduit leurs participations lors d'une offre secondaire de 10 millions d'actions au prix de 48,75 dollars

** La note moyenne de 12 analystes est "conserver"; l'objectif de cours médian est de 69 $, selon les données de LSEG