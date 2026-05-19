Le fabricant de puces SiTime recule après l'annonce d'une émission prévue d'obligations convertibles d'un montant de 1,1 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 mai - ** Les actions de SiTime ( SITM.O ), fabricant de puces de synchronisation de précision, ont reculé de 6 % à 682,40 dollars lors des échanges avant l'ouverture mardi, alors que la société cherche à lever des fonds ** SITM, société basée à Santa Clara, en Californie, annonce une émission publique de 1,1 milliard de dollars d'obligations convertibles arrivant à échéance en 2031

** Elle prévoit d'utiliser le produit net de l'émission pour payer une partie de la contrepartie en numéraire liée à l'acquisition de l'activité de synchronisation de Renesas Electronics

** Le 4 février, SITM a dévoilé une transaction en espèces et en actions d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, pouvant atteindre 3,2 milliards de dollars avec la société japonaise Renesas 6723.T

** SITM prévoit également d'utiliser le produit de l'opération pour payer le coût des transactions "capped call" visant à atténuer la dilution potentielle, et d'affecter tout solde à des fins générales

** Wells Fargo, Goldman Sachs, Barclays, UBS et Morgan Stanley sont les co-chefs de file

** La société compte environ 26,4 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 19 milliards de dollars

** Depuis lundi, l'action a bondi de 110 % ce trimestre

** Les 10 analystes sont tous optimistes quant à l'action; le cours cible médian est de 812,50 dollars, contre 450 dollars il y a un mois, selon les données de LSEG