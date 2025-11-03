Le fabricant de puces Onsemi dépasse ses estimations trimestrielles grâce à la demande liée à l'IA

Onsemi ON.O a battu les estimations de Wall Street pour le chiffre d'affaires et le bénéfice du troisième trimestre lundi, aidé par le boom de l'intelligence artificielle qui a stimulé la demande pour ses puces utilisées dans les centres de données.

Les produits de la société qui gèrent la consommation d'énergie dans les centres de données d'intelligence artificielle ont connu une croissance, même si les clients de l'automobile dépensent avec prudence les puces de carbure de silicium de la société en raison de la faible demande de véhicules électriques en Europe et en Amérique du Nord.

"Nous observons des signes continus de stabilisation sur nos principaux marchés, ainsi qu'une croissance positive dans le domaine de l'IA", a déclaré Hassane El-Khoury, directeur général d'Onsemi, dans un communiqué.

Pour le troisième trimestre, Onsemi a déclaré un chiffre d'affaires de 1,55 milliard de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,52 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice trimestriel ajusté s'est élevé à 63 cents par action, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui était de 59 cents.

La société s'attend à ce que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre se situe entre 1,48 milliard et 1,58 milliard de dollars, le point médian étant largement conforme à l'estimation de 1,53 milliard de dollars.

Onsemi s'attend à ce que le bénéfice du quatrième trimestre se situe entre 57 et 67 cents par action, ce qui correspond aux estimations de 62 cents.