Le fabricant de puces Forge Nano entre en bourse par le biais d'une fusion à blanc

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Forge Nano, une société américaine spécialisée dans les équipements de semi-conducteurs et les matériaux avancés, a accepté de s'introduire en bourse aux États-Unis par le biais d'un accord en blanc avec Archimedes Tech SPAC Partners II ATII.O .

L'accord valorise le fabricant de puces axé sur l'IA à environ 1,2 milliard de dollars sur une base pré-money, ont déclaré les sociétés mardi.