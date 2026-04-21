Le fabricant de puces d'IA Forge Nano s'introduit en bourse par le biais d'une opération SPAC de 1,6 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et un contexte sur Forge Nano, ainsi qu'un historique sur les SPACs)

Forge Nano, une société américaine d'équipement de semi-conducteurs et de matériaux avancés, prévoit de s'introduire en bourse par le biais d'un accord de 1,6 milliard de dollars avec Archimedes Tech SPAC Partners II

ATII.O , ont annoncé les deux sociétés mardi.

L'opération intervient alors que lademande de puces d'IA a exploséces dernières années , les entreprises augmentant leurs dépenses en centres de données et en informatique de haute performance pour soutenir les applications d'IA générative, ce qui profite aux fabricants depuces et aux équipementiers tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

La demande soutenue astimulé les commandes de puces avancées et d'outils utilisés pour les fabriquer, malgré les inquiétudes persistantes concernant les contraintes d'approvisionnement et la nature cyclique de l'industrie .

L'opération devrait générer un produit brut **allant jusqu'à** 342 millions de dollars, dont 242 millions de dollars détenus sur le compte fiduciaire (SPAC) de la société d'acquisition à vocation spéciale.

Une SPAC est une société écran qui lève des capitaux par le biais d'une introduction en bourse pour fusionner avec une entreprise privée, offrant ainsi une alternative plus rapide qu'une introduction en bourse traditionnelle.

Les fusions de SPAC ont atteint des niveaux record en 2020 et 2021, plusieurs poids lourds de Wall Street - dont les investisseurs milliardaires Bill Ackman et Michael Klein - pariant sur ces fusions comme étant la prochaine grande tendance en matière de cotation.

Toutefois, l'activité a fortement ralenti au cours des années suivantes, en raison d'une surveillance réglementaire accrue et d'un désintérêt des investisseurs pour ce véhicule autrefois populaire.

Forge Nano est soutenue par plusieurs investisseurs de premier plan, dont Volkswagen, GM Ventures et LG Technology Ventures. Elle a également reçu une subvention de 100 millions de dollars du ministère américain de l'énergie.

Forge Nano a déclaré qu'elle utiliserait les fonds pour développer la fabrication aux États-Unis d'outils pour semi-conducteurs et de batteries lithium-ion, et pour soutenir son expansion sur des marchés à forte croissance tels que les produits pharmaceutiques, les centres de données et l'informatique quantique.

Les entreprises prévoient de conclure l'opération SPAC au cours du second semestre 2026. L'entité combinée sera cotée au Nasdaq sous le symbole "NANO".