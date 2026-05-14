Le fabricant de puces Cerebras s'envole lors de ses débuts fulgurants après une introduction en Bourse de 5,55 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

14 mai - ** Les actions de Cerebras CBRS.O s'envolent de 108,8 % lors de leur entrée très attendue à la Bourse de New York

** Le titre a ouvert à 350 dollars, contre un prix d'offre de 185 dollars

** CBRS, basée à Sunnyvale, en Californie, a vendu 30 millions d'actions, bien au-dessus de la fourchette de prix initialement annoncée de 150 à 160 dollars par action, pour lever 5,55 milliards de dollars lors de ce qui a été la plus importante introduction en Bourse aux États-Unis en 2026

** Le fabricant de puces avait auparavant relevé la fourchette de prix et le nombre d'actions après que la demande lors de l'introduction en Bourse avait dépassé l'offre de plus de 20 fois, selon Reuters

** L'entreprise est connue pour ses puces "wafer-scale engine", conçues pour accélérer l'entraînement et l'inférence de grands modèles d'IA et concurrencer les produits de Nvidia et d'autres fabricants de puces d'IA

** Morgan Stanley, Citigroup, Barclays et UBS Investment Bank sont les chefs de file de l'opération