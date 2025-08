Le fabricant de produits chimiques LyondellBasell manque ses prévisions de bénéfices trimestriels en raison d'une baisse des marges

1er août - LyondellBasell LYB.N n'a pas répondu aux attentes de Wall Street pour le bénéfice du deuxième trimestre vendredi, le fabricant de produits chimiques étant aux prises avec des marges plus faibles et des coûts énergétiques plus élevés, ce qui a entraîné une baisse de 2,5 % de ses actions dans les échanges de pré-marché. Les entreprises chimiques d'Amérique du Nord voient leurs marges bénéficiaires réduites en raison de la hausse des coûts de l'énergie, due à l'augmentation de la demande d'électricité des centres de données gourmands en énergie. En avril, l'Administration américaine d'information sur l'énergie a déclaré que la consommation d'énergie aux États-Unis atteindrait de nouveaux records en 2025 et 2026, en raison des centres de données dédiés à l'IA et aux crypto-monnaies. Les entreprises chimiques ont également connu des difficultés en raison de la baisse de la demande et de la hausse des coûts des matières premières, en particulier en Europe, où un paysage réglementaire rigoureux oblige les entreprises à réévaluer leur approche dans la région. La société était en pourparlers exclusifs avec la société d'investissement AEQUITA, basée à Munich, pour la vente de certains actifs d'oléfines et de polyoléfines en Europe dans le cadre de sa révision stratégique des actifs européens en deux unités commerciales. L'unité oléfines et polyoléfines-Amériques de LyondellBasell, son segment le plus important en termes de volume de ventes, a déclaré un bénéfice de base ajusté de 318 millions de dollars, en baisse par rapport aux 670 millions de dollars de l'année dernière. L'unité produit des matériaux pour l'emballage et la construction, entre autres. Cependant, au troisième trimestre, la société prévoit une amélioration des marges du polyéthylène intégré en Amérique du Nord en raison de la concurrence de la maintenance planifiée en avril et des prix plus élevés soutenus par une demande intérieure solide et des volumes d'exportation plus importants. La société a enregistré un bénéfice ajusté de 62 cents par action au cours du trimestre avril-juin, contre une estimation de 80 cents par action par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

