Le fabricant de pièces aéronautiques Arxis vise une valorisation de 11,2 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Arxis recherche jusqu'à 1,06 milliard de dollars pour son introduction en bourse à New York

* Arxis, basée dans le Connecticut, commercialise 37,7 millions d'actions à un prix compris entre 25 et 28 dollars

* Arxis appartient à la société de rachat Arcline

* Les investisseurs de Cornerstone sont prêts à acheter jusqu'à 400 millions de dollars d'actions dans le cadre de l'introduction en bourse

(Ajout de commentaires d'analystes et d'éléments de contexte aux paragraphes 5 à 9) par Arasu Kannagi Basil et Pritam Biswas

Arxis vise une valorisation de 11,2 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, a déclaré mercredi le fabricant de composants aérospatiaux, alors que les entreprises technologiques de défense occupent le devant de la scène sur le marché des cotations dans un contexte d'agitation géopolitique.

La société basée à Bloomfield, dans le Connecticut, cherche à obtenir jusqu'à 1,06 milliard de dollars en offrant 37,7 millions d'actions dont le prix est compris entre 25 et 28 dollars l'unité.

Le lancement de ce roadshow intervient alors que la volatilité élevée consécutive à la guerre américano-israélienne contre l'Iran a incité les banquiers à se tourner vers des noms industriels défendables, capables de mieux résister aux effets du conflit.

Le fabricant de drones AEVEX et le fabricant de composants de précision Elmet ont également déposé des demandes d'introduction en bourse aux États-Unis au cours des dernières semaines.

"Dans le contexte des conflits en cours au Moyen-Orient et en Ukraine, le moment choisi est sans doute plus propice. Il renforce la profondeur et la résilience de la demande de composants critiques pour l'aérospatiale et la défense", a déclaré Troy Hooper, co-responsable des marchés des capitaux, Amériques, chez Mergermarket.

Arxis fabrique des composants électroniques et mécaniques tels que des joints, des garnitures et des tissus métallisés pour les marchés de l'aérospatiale et de la défense, de la technologie médicale et de l'industrie spécialisée.

Sous la propriété de la société de rachat Arcline, Arxis s'est développée grâce à plus de 30 acquisitions depuis 2019, y compris l'achat de son rival Kaman pour 1,8 milliard de dollars en 2024.

Arxis a bénéficié de la hausse des dépenses mondiales de défense, les pays donnant la priorité aux programmes de modernisation et investissant dans des technologies de pointe pour contrer les menaces.

Les récentes cotations montrent que les investisseurs sont de plus en plus disposés à récompenser les plateformes d'envergure avec une exposition différenciée, en particulier celles qui peuvent refléter le modèle de leurs homologues ayant des multiples de valorisation plus élevés, a déclaré Hooper.

Des fonds et des comptes gérés par Capital International Investors, Capital Research Global Investors, Janus Henderson Investors et T. Rowe Price Investment Management ont séparément manifesté leur intérêt à acquérir jusqu'à 400 millions de dollars d'actions de l'offre d'Arxis.

Goldman Sachs, Morgan Stanley et Jefferies sont les co-chefs de file de l'opération. Arxis sera cotée au Nasdaq sous le symbole "ARXS".