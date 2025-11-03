Le fabricant de peintures Sherwin-Williams nomme Benjamin Meisenzahl au poste de directeur financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Sherwin-Williams Company SHW.N a nommé lundi l'initié Benjamin Meisenzahl au poste de directeur financier, à compter du 1er janvier 2026.
Meisenzahl, qui travaille pour la société de peintures depuis plus de vingt ans, succédera à Allen Mistysyn.
Mistysyn prendra sa retraite après 35 ans passés chez Sherwin-Williams. Il a supervisé l'achat et l'intégration de la société rivale Valspar, la construction de son siège mondial et de ses installations de recherche et de développement, et l'a aidée à surmonter une crise de la chaîne d'approvisionnement qui a touché l'ensemble du secteur.
