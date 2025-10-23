 Aller au contenu principal
Le fabricant de médicaments Harmony progresse après avoir relevé ses prévisions de ventes annuelles
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 14:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Harmony Biosciences HRMY.O augmentent de 4,1 % à 27,36 $ avant la mise sur le marché

** HRMY augmente ses prévisions de revenus pour 2025 de 845 à 865 millions de dollars, contre 820 à 860 millions de dollars précédemment ** La société déclare les ventes préliminaires de son médicament contre la narcolepsie Wakix ont augmenté de 29% pour atteindre 239 millions de dollars au troisième trimestre, grâce à un nombre record d'ajouts de patients

** Le nombre moyen de patients pour Wakix augmente de 500 pour atteindre 8 100, la plus forte augmentation trimestrielle à ce jour - HRMY

** La narcolepsie est un trouble neurologique chronique qui perturbe la capacité de l'organisme à réguler les cycles veille-sommeil

** HRMY publiera ses résultats complets pour le troisième trimestre le 4 novembre

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 24% depuis le début de l'année

