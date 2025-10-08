Le fabricant de logiciels de flux de données Confluent étudie la possibilité d'une vente, selon certaines sources

Les actions de Confluent en hausse de 11,4 %

L'entreprise travaille avec des banquiers après avoir suscité l'intérêt de sociétés de capital-investissement et d'entreprises technologiques, selon des sources

L'intérêt est alimenté par la course des entreprises à l'IA et la valorisation sous pression de l'entreprise

Le mouvement reflète une consolidation plus large dans le secteur de la gestion des données, sous l'impulsion de l'IA

Confluent CFLT.O envisage une vente après avoir suscité un intérêt d'acquisition, selon trois personnes familières avec le sujet, la dernière société d'infrastructure de données à attirer des prétendants pour son potentiel dans le soutien au développement de l'intelligence artificielle.

Le fournisseur de logiciels travaille avec une banque d'investissement sur le processus de vente, qui en est à ses débuts et a été lancé après que des sociétés de capital-investissement et d'autres entreprises technologiques aient exprimé leur intérêt à racheter l'entreprise, ont déclaré les sources.

L'action de Confluent a bondi de 11 % dans les premières minutes de la journée de mercredi, à la suite de la publication de l'article de Reuters, ce qui donne à l'entreprise une valeur de marché d'environ 7,9 milliards de dollars.

Ces gains permettent d'inverser une partie de la chute de l'action de la société cette année. L'action a chuté de 26 % au cours de l'année qui s'est achevée le 7 octobre. Certaines des sources ont déclaré à Reuters que si la technologie de Confluent est très recherchée, elle est devenue vulnérable aux tentatives de rachat lorsque le cours de son action a chuté en juillet, après qu'elle a signalé la perte d'activité d'un gros client.

Les sources précisent qu'aucun accord n'est garanti et que Confluent pourrait finalement rester indépendant. Elles ont également parlé sous le couvert de l'anonymat car les discussions sont confidentielles.

Confluent n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Confluent, dont le siège se trouve à Mountain View, en Californie, fournit la technologie nécessaire à la gestion de flux de données massifs en temps réel pour les modèles d'intelligence artificielle.

L'entreprise a été fondée par les premiers créateurs d'Apache Kafka, une technologie open-source populaire qui aide les entreprises à traiter d'énormes torrents de données en temps réel, depuis les transactions bancaires jusqu'aux clics sur les sites web. Confluent commercialise Kafka et fournit des fonctionnalités, des services et une assistance de niveau professionnel à de grandes entreprises du monde entier. L'intérêt porté à Confluent met en évidence l'augmentation de la demande pour les sociétés d'infrastructure de données , alimentée par la course des entreprises au développement de l'intelligence artificielle générative.

En mai, Salesforce CRM.N a accepté d'acquérir le fabricant de logiciels Informatica pour environ 8 milliards de dollars afin de renforcer ses capacités en matière d'intelligence artificielle en intégrant les outils de gestion, d'intégration et de gouvernance des données d'Informatica dans la plateforme Salesforce.