Le fabricant de Froot Loops, WK Kellogg, annonce des résultats trimestriels en baisse en raison d'une diminution de la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

WK Kellogg KLG.N a publié jeudi des résultats du deuxième trimestre inférieurs aux estimations, pénalisés par la faiblesse de la demande pour ses céréales de petit-déjeuner emballées dans un contexte d'incertitude macroéconomique.

Les clients ont réduit leurs dépenses en aliments emballés de marque et recherchent des alternatives moins chères auprès des marques privées, dans un contexte de pressions sur les dépenses de consommation induites par les politiques tarifaires fluctuantes du président américain Donald Trump.

Le fabricant de céréales a accepté d'être racheté par le propriétaire italien de Ferrero Rocher dans le cadre d'une transaction d'une valeur d'environ 3,1 milliards de dollars en juillet, et la société basée à Battle Creek, dans le Michigan, continue de s'attendre à ce que l'opération soit conclue au second semestre 2025.

Le chiffre d'affaires net pour le trimestre clos le 28 juin a chuté de 8,8 % pour atteindre 613 millions de dollars, manquant les estimations de 622,1 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a déclaré un bénéfice par action de 9 cents, inférieur aux estimations de 24 cents.