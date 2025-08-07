 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 733,58
+1,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le fabricant de Froot Loops, WK Kellogg, annonce des résultats trimestriels en baisse en raison d'une diminution de la demande
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 14:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

WK Kellogg KLG.N a publié jeudi des résultats du deuxième trimestre inférieurs aux estimations, pénalisés par la faiblesse de la demande pour ses céréales de petit-déjeuner emballées dans un contexte d'incertitude macroéconomique.

Les clients ont réduit leurs dépenses en aliments emballés de marque et recherchent des alternatives moins chères auprès des marques privées, dans un contexte de pressions sur les dépenses de consommation induites par les politiques tarifaires fluctuantes du président américain Donald Trump.

Le fabricant de céréales a accepté d'être racheté par le propriétaire italien de Ferrero Rocher dans le cadre d'une transaction d'une valeur d'environ 3,1 milliards de dollars en juillet, et la société basée à Battle Creek, dans le Michigan, continue de s'attendre à ce que l'opération soit conclue au second semestre 2025.

Le chiffre d'affaires net pour le trimestre clos le 28 juin a chuté de 8,8 % pour atteindre 613 millions de dollars, manquant les estimations de 622,1 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a déclaré un bénéfice par action de 9 cents, inférieur aux estimations de 24 cents.

Valeurs associées

WK KELLOGG
23,200 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank