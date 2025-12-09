 Aller au contenu principal
Le fabricant de dispositifs médicaux Teleflex cède trois unités pour 2,03 milliards de dollars
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 15:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails dans l'ensemble, des actions dans le paragraphe 2)

Le fabricant de dispositifs médicaux Teleflex TFX.N a annoncé mardi qu'elle allait céder trois unités pour un montant total de 2,03 milliards de dollars, alors qu'elle renforce sa concentration sur ses activités de soins intensifs et hospitalières.

Les actions de la société ont augmenté de plus de 13 % dans les premiers échanges.

La société cédera ses unités Acute Care et d'urologie interventionnelle à Intersurgical, ainsi que sa division de fabrication d'équipements d'origine aux sociétés de capital-investissement Montagu et Kohlberg.

Teleflex s'attend à recevoir environ 1,5 milliard de dollars pour l'activité OEM et 530 millions de dollars pour les unités Acute Care et d'urologie interventionnelle, avant les ajustements de prix de routine. Après impôts, elle prévoit un produit net d'environ 1,8 milliard de dollars.

Les transactions devraient être conclues au cours du second semestre 2026.

Teleflex a déclaré qu'elle prévoyait d'utiliser la majeure partie du produit pour racheter des actions et rembourser la dette.

Valeurs associées

TELEFLEX
130,910 USD NYSE +9,24%
