Le fabricant de dispositifs médicaux Becton Dickinson en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 mai - ** L'action du fabricant de dispositifs médicaux Becton Dickinson BDX.N progresse de 1,6 % à 147,1 dollars en pré-ouverture

** La société relève ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la forte demande pour ses produits médicaux et chirurgicaux

** Il table sur un BPA ajusté compris entre 12,52 $ et 12,72 $ pour 2026, contre une prévision précédente de 12,35 $ à 12,65 $

** La société nomme Vitor Roque au poste de directeur financier, à compter du 7 mai

** Nous aurions aimé voir une plus forte croissance organique des bénéfices au cours du trimestre... mais l'amélioration du chiffre d'affaires et la nomination officielle de Vitor Roque au poste de directeur financier semblent tout de même constituer de petits pas dans la bonne direction - Analystes de J.P. Morgan

** BD annonce un BPA ajusté de 2,90 $ au premier trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,77 $ – données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre, à 4,71 milliards de dollars, dépasse les estimations de 4,67 milliards de dollars

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 5 % depuis le début de l'année