Le fabricant de composants nucléaires BWX Technologies obtient un contrat HPDU d'1,6 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BWX Technologies BWXT.N a déclaré mardi avoir obtenu un contrat de 10 ans d'une valeur de 1,6 milliard de dollars de la part de la National Nuclear Security Administration pour aider à établir l'approvisionnement en uranium appauvri de haute pureté, ou HPDU, qui sera utilisé à des fins de défense américaine.

Dans le cadre de ce contrat, le fabricant de composants nucléaires engagera les démarches nécessaires à la construction d'une usine de fabrication d'HPDU à Jonesborough, dans le Tennessee, qui produira jusqu'à 300 tonnes d'HPDU par an.

"Cette capacité permettra d'approvisionner le complexe de sécurité nationale Y-12 (Y-12) en uranium appauvri destiné à la production et garantira la capacité de la NNSA à moderniser et à maintenir la dissuasion nucléaire", a déclaré la National Nuclear Security Administration (NNSA) dans un communiqué distinct publié mardi.

La mission principale de Y-12, basée dans le Tennessee, est de soutenir le programme de maintenance du stock d'armes nucléaires du ministère de l'Énergie. Elle fournit également de l'uranium enrichi pour les sous-marins à propulsion nucléaire et les porte-avions de la marine américaine.

Au début du mois, la société a obtenu un contrat de 1,5 milliard de dollars de l'agence nucléaire semi-autonome, qui fait partie du ministère de l'Énergie, pour développer une usine nationale d'enrichissement de l'uranium à Erwin, dans le Tennessee.

En juillet, BWX a obtenu une commande de 2,6 milliards de dollars pour la fabrication de composants de réacteurs nucléaires navals.