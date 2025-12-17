Le fabricant de Cheerios General Mills en hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations grâce à une demande soutenue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
17 décembre - ** Les actions du fabricant de Cheerios General Mills GIS.N augmentent jusqu'à 3,7 % à 48,78 $ dans les premiers échanges
** La société dépasse les estimations de ventes et de bénéfices du deuxième trimestre grâce à une demande soutenue pour ses aliments de base et ses céréales pour le petit déjeuner
** Chiffre d'affaires trimestriel de 4,86 milliards de dollars par rapport aux estimations des analystes de 4,78 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG
** Bénéfice trimestriel ajusté de 1,10 $ par action, dépassant les estimations de 1,03 $ par action ** La société maintient ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels pour la deuxième fois cette année
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 26 % depuis le début de l'année
