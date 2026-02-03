Le fabricant de canettes en aluminium Ball Corp dépasse ses estimations pour le quatrième trimestre grâce à une forte demande

La société d'emballage en aluminium Ball Corp BALL.N a dépassé les estimations des analystes pour les ventes et les bénéfices du quatrième trimestre mardi, aidée par une forte demande pour ses gobelets et bouteilles recyclables.

Ball Corp, qui fournit des emballages aux principales entreprises du secteur de l'alimentation et des boissons en Amérique du Nord, y compris le fabricant de conserves Del Monte, a également prévu une croissance de ses bénéfices de plus de 10 % en 2026. Ses actions ont augmenté de près de 9 %.

Alors que les consommateurs sont aux prises avec des pressions inflationnistes, nombre d'entre eux se tournent vers des repas plus abordables préparés à la maison, ce qui stimule la demande d'aliments en conserve et soutient les ventes d'emballages d'entreprises telles que Ball Corp.

La société a fait état d'une augmentation de 6 % des expéditions mondiales d'emballages en aluminium au cours du trimestre, contre une hausse de 3,9 % au cours des trois mois précédents.

Ses ventes d'emballages pour boissons en Amérique du Nord et en Amérique centrale se sont élevées à 1,57 milliard de dollars, contre 1,29 milliard de dollars l'année précédente.

Ball Corp, lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats, a déclaré qu'elle s'attendait à des coûts tarifaires directs d'environ 35 millions de dollars en 2026. Elle a déclaré en novembre que l'impact direct des droits de douane sur l'acier et l'aluminium était gérable , grâce à une stratégie d'approvisionnement local.

En décembre, la société a accepté d'acquérir une participation majoritaire dans les activités de fabrication de canettes de Benepack en Europe pour un montant d'environ 184 millions d'euros, afin de renforcer sa présence régionale.

Ball Corp bénéficie également des tendances croissantes en matière de développement durable, ses gobelets et bouteilles en aluminium étant de plus en plus prisés par les consommateurs à la recherche d'alternatives écologiques au plastique et à l'acier revêtu d'étain.

La société a annoncé un chiffre d'affaires net de 3,35 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre une estimation moyenne de 3,11 milliards de dollars par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Elle a enregistré un bénéfice ajusté de 91 cents par action au cours du trimestre clos le 31 décembre, supérieur à l'estimation de 89 cents.

(1 dollar = 0,8478 euro)