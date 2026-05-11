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Le fabricant de caméras d'action GoPro va examiner différentes options, y compris une éventuelle vente
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 23:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de caméras d'action GoPro

GPRO.O a annoncé lundi son intention d'étudier diverses options stratégiques, pouvant aller jusqu'à la vente de l'entreprise ou à une fusion, ce qui a fait bondir son cours de plus de 27 % dans les échanges après la clôture.

Cette annonce intervient près d'un mois après que la société a déclaré avoir engagé le cabinet de conseil Oliver Wyman afin d'explorer de nouvelles opportunités commerciales pour sa technologie sur les marchés de la défense et de l'aérospatiale.

La société californienne a déclaré avoir reçu depuis lors plusieurs demandes stratégiques non sollicitées, et son conseil d'administration l'a autorisée à engager une banque conseil pour l'accompagner dans cette analyse.

Par ailleurs, lundi, GoPro a annoncé une perte ajustée au premier trimestre plus importante qu'il y a un an et une baisse de son chiffre d'affaires total, les revenus liés au matériel, aux abonnements et aux services ayant reculé au cours du trimestre.

Pour le trimestre clos le 31 mars, elle a affiché une perte de 35 cents par action, contre une perte de 12 cents par action il y a un an.

GoPro affichait une capitalisation boursière de 224 millions de dollars à la dernière clôture, selon les données compilées par LSEG.

En février, GoPro a nommé Brian Tratt , un membre de la direction, au poste de directeur financier en remplacement de Brian McGee.

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