Le fabricant de Cadbury Mondelez revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels en raison d'un affaiblissement de la demande

Les actions chutent de 4 % dans les échanges prolongés

La fermeture du gouvernement américain dégrade la confiance des consommateurs

Dépasse les estimations de ventes et de bénéfices trimestriels grâce à des prix plus élevés

Mondelez International MDLZ.O aréduit ses prévisions de bénéfices annuels mardi, les consommateurs soucieux de leur valeur ayant réduit leurs achats de chocolats et de snacks coûteux en Amérique du Nord et en Europe, et la hausse du coût du cacao ayant exercé une pression supplémentaire.

Aux États-Unis, les consommateurs sont à la recherche d'en-cas plus sains, car ils sont de plus en plus attentifs à leur consommation de protéines et de sucre, ce qui oblige les entreprises de produits alimentaires emballés à repenser leur portefeuille. Mondelez a déclaré qu'elle cherchait à étendre ses gammes Oreo sans sucre et sans gluten.

L'entreprise a augmenté ses prix pour compenser la hausse du coût du cacao. Toutefois, l'inflation a rendu les consommateurs plus attentifs aux prix, ce qui a affaibli la demande pour les produits de Mondelez.

La fermeture prolongée du gouvernement américain a exacerbé l'incertitude économique et les préoccupations liées au coût de la vie dans le pays, ce qui a eu un impact sur la confiance des consommateurs, ont déclaré les dirigeants de Mondelez dans une déclaration préparée à l'avance.

Les consommateurs, frustrés par les hausses de prix, se sont concentrés sur les produits de première nécessité. Cela a affecté les ventes de snacks et les promotions n'ont pas réussi à ramener la demande dans cette catégorie aux États-Unis, ont déclaré les dirigeants de Mondelez lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

À l' approche d'Halloween ( ), Mondelez cherche à offrir une plus grande différenciation entre les petits et les grands paquets et à travailler sur ses promotions pour s'assurer que les produits sont abordables, a déclaré l'entreprise.

Comme d'autres entreprises en contact avec les consommateurs, dont le fabricant de détergents Tide Procter & Gamble PG.N et le géant des snacks PepsiCo PEP.O , Mondelez a déclaré que les consommateurs à faible revenu recherchaient la valeur avec des paquets plus petits et des canaux de distribution à prix réduits, tandis que les consommateurs à revenu plus élevé recherchaient des produits plus frais et de qualité supérieure.

Les volumes de Mondelez ont chuté de 7,5 points de pourcentage en Europe, son plus grand marché, et de 1,8 point en Amérique du Nord. M. Van de Put a déclaré que l'entreprise, qui a augmenté ses prix de 12,6 points de pourcentage au cours du trimestre en Europe, a également souffert de la baisse des prix pratiquée par ses concurrents.

La société s'attend à ce que le bénéfice ajusté par action pour 2025 diminue d'environ 15 %, alors qu'elle visait auparavant une baisse de 10 %.

Ses actions ont baissé de 4 % dans les échanges prolongés après que Mondelez a également tempéré ses prévisions de croissance organique annuelle du chiffre d'affaires net à 4 % plus, par rapport aux 5 % environ qu'il avait prévus en juillet.

Les ventes nettes trimestrielles de Mondelez de 9,74 milliards de dollars ont dépassé l'estimation moyenne des analystes de 9,71 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG, tandis que sonbénéfice ajusté par action a également battu les attentes de 2 cents.