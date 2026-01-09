Le fabricant de bijoux Pandora est touché par la faiblesse des achats de Noël aux États-Unis

Pandora réduit ses prévisions de croissance des ventes pour 2025 de 7-8% à 6%

L'action Pandora chute de 10 % et atteint son niveau le plus bas depuis juin 2023

Le sentiment des consommateurs américains est au plus bas depuis de nombreuses années, selon la nouvelle directrice générale

Pandora prévoit de nouveaux designs et un nouveau marketing pour attirer les consommateurs

Pandora PNDORA.CO a mis en garde contre une croissance plus faible des ventes en 2025 vendredi, faisant chuter les actions de la marque danoise de bijoux de 10 %, après que les acheteurs américains aient acheté moins de bracelets à breloques et de colliers que prévu pendant la période clé des fêtes de fin d'année.

Pandora, qui vend des bracelets à breloques en argent à partir de 70 dollars, ainsi que des bijoux en diamants cultivés en laboratoire dans ses propres usines en Thaïlande, est confrontée à la réduction des dépenses des acheteurs à faible revenu, à l'impact des droits de douane américains et à une augmentation de 161 % du prix de l'argent l'année dernière.

"Le principal problème aux États-Unis est que le trafic a été inférieur à celui des saisons précédentes", a déclaré Berta de Pablos-Barbier, qui a pris la direction de Pandora le 1er janvier.

"Le moral des consommateurs américains n'a jamais été aussi bas depuis de nombreuses années", a ajouté Mme de Pablos-Barbier. Les États-Unis sont le plus grand marché de Pandora, représentant environ un tiers de son chiffre d'affaires, et les cadeaux de fin d'année sont un moteur essentiel des ventes.

Pandora a déclaré, en lecture préliminaire des résultats de 2025, qu'elle prévoyait désormais une croissance organique des ventes de 6 % pour l'ensemble de l'année, ce qui est inférieur à ses prévisions précédentes , qui étaient de 7 % à 8 %.

Les actions de Pandora, qui devrait publier ses résultats pour le quatrième trimestre le 5 février, ont chuté de 10 % pour atteindre leur niveau le plus bas depuis juin 2023.

"REDYNAMISER LES COLLECTIONS"

Mme De Pablos-Barbier, qui était auparavant directrice du marketing de Pandora, a déclaré que l'entreprise se concentrerait sur le développement de nouvelles lignes de produits afin d'attirer les consommateurs prudents dans les magasins.

"Nous devons mieux redynamiser nos collections, nous devons apporter des nouveautés plus percutantes sur le marché, car c'est ce qui va susciter l'enthousiasme", a déclaré Mme de Pablos-Barbier.

Pandora a également déclaré qu'elle s'attendait à un bénéfice d'exploitation annuel d'environ 7,8 milliards de couronnes danoises (1,2 milliard de dollars) et à une marge d'exploitation d'environ 24 %, conformément aux prévisions précédentes.

Le coût élevé de l'argent a été un "bon déclencheur" pour Pandora, qui a commencé à travailler sur de nouveaux matériaux et de nouveaux designs, a déclaré Mme de Pablos-Barbier.

Pandora présentera ses priorités stratégiques pour 2026 le mois prochain, y compris une mise à jour des plans visant à réduire son exposition aux matières premières afin de protéger les marges.

(1 $ = 6,4163 couronnes danoises)