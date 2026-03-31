Le fabricant d'équipements pour centres de données Vertiv chute après que Jefferies l'ait rétrogradé à "hold" (conserver)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 mars - ** Les actions du fabricant d'équipements pour centres de données Vertiv VRT.N chutent de 2 % à 230 $ en pré-commercialisation

** Jefferies reprend la couverture de la société et rétrograde la note de " achat " à " maintien ", et réduit l'objectif de prix de 280 $ à 260 $

** Le nouveau PT implique une hausse de 11% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier indique que les comparaisons plus difficiles et la volatilité des commandes pourraient peser sur la croissance et les marges

** Les prévisions de croissance élevées du consensus pour 2026-27 laissent peu de place à la hausse car l'expansion des capacités et la visibilité des dépenses pour les hyperscalers restent faibles

** 24 courtiers sur 29 évaluent l'action à "acheter" ou plus, quatre à "conserver" et un à "vendre"; leur prévision médiane est de 277 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a progressé de 44,6 % depuis le début de l'année