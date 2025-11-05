Le fabricant d'équipements de navigation Trimble revoit ses prévisions annuelles à la hausse, les revenus récurrents atteignant un niveau record

Trimble TRMB.O a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels après avoir dépassé les estimations trimestrielles mercredi, bénéficiant de sa stratégie visant à regrouper ses équipements de navigation avec des logiciels pour des secteurs tels que la construction et le transport.

La société a également fait état d'un chiffre d'affaires annuel récurrent record au troisième trimestre.

La société basée à Westminster, dans le Colorado, a intégré son équipement de navigation à des solutions logicielles qui recueillent des données, les analysent et fournissent des informations exploitables, aidant ainsi les clients à rationaliser leurs flux de travail.

Le directeur général, Rob Painter, a déclaré que cette stratégie "continue d'apporter une différenciation concurrentielle et une croissance convaincante".

L'entreprise développe des solutions de navigation pour les secteurs de la géospatiale, de l'agriculture et des transports.

Elle a déclaré un revenu annuel récurrent de 2,31 milliards de dollars au cours du trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 2,29 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société prévoit désormais un chiffre d'affaires annuel compris entre 3,55 et 3,59 milliards de dollars, contre 3,48 et 3,56 milliards de dollars prévus précédemment.

Elle a également relevé sa prévision de bénéfice annuel ajusté, qui devrait se situer entre 3,04 et 3,12 dollars par action, contre 2,90 à 3,06 dollars par action.

Le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 3 % pour atteindre 901,2 millions de dollars, dépassant les estimations de 870,3 millions de dollars. Le bénéfice ajusté de 81 cents par action a battu les estimations de 72 cents par action.

Les actions de la société étaient en légère hausse dans les premiers échanges.