Le fabricant d'équipements de dosage Nordson affiche des résultats trimestriels optimistes
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 23:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'équipements de dosage Nordson NDSN.O a annoncé mercredi un bénéfice et un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street, grâce à une forte demande pour ses produits de technologie avancée, ce qui a fait grimper ses actions de 5 % après la clôture de la séance.

Les systèmes de dosage de précision de la société basée à Westlake, dans l'Ohio, sont utilisés pour appliquer des adhésifs, des revêtements et des produits d'étanchéité, particulièrement répandus dans les secteurs de la construction et de l'emballage alimentaire.

"Après un solide troisième trimestre, je suis heureuse que nous soyons en mesure de confirmer nos prévisions de ventes et de bénéfices pour l'ensemble de l'année", a déclaré Sundaram Nagarajan, directrice générale de Nordson, dans un communiqué.

Les ventes du segment des solutions technologiques avancées de Nordson ont augmenté de 17,4 % pour atteindre 219,5 millions de dollars au cours du trimestre par rapport à l'année précédente. L'unité fournit des systèmes de traitement de surface, de dosage de précision et d'inspection qui améliorent la qualité et la fiabilité de la production électronique et automobile.

L'unité de solutions médicales et de fluides de Nordson a fait état d'un bond de 31,7 % de ses ventes, à 219,5 millions de dollars, pour le trimestre clos le 31 juillet. L'activité a été stimulée par l'acquisition en mai 2024 d'Atrion, un fournisseur de dispositifs et de composants médicaux.

Nordson a déclaré un bénéfice ajusté de 2,73 $ par action au troisième trimestre, dépassant les estimations de 2,64 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes totales ont été de 741,5 millions de dollars, supérieures aux estimations de 723,1 millions de dollars.

