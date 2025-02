Le fabricant d'armes Verney-Carron en redressement judiciaire

Des "flashballs" produits par Verney-Carron, en 2019. ( AFP / JEFF PACHOUD )

La manufacture d'armes Verney-Carron a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Saint-Etienne, a-t-on appris jeudi auprès de ce dernier et de source syndicale.

La juridiction commerciale a prononcé une période d'observation de six mois pendant laquelle les dettes de la société Verney-Carron sont gelées, avec une audience pour faire le point le 9 avril.

Le tribunal a aussi désigné un administrateur judiciaire pour accompagner la gestion de l'entreprise détenue majoritairement par le groupe français Cybergun (65%) depuis mi-2022.

Les ventes de Verney-Carron, en difficulté depuis des années, ont continué à chuter l'an dernier, avec un chiffre d'affaires passé sous la barre des 4 millions d'euros contre 5,45 millions en 2023, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier.

Le passif cumulé déclaré par la direction est de près de 20,4 millions d'euros.

Le redressement judiciaire va également permettre aux 68 salariés, sous le régime de l'activité partielle jusqu'à la fin février et qui n'ont reçu ni le 13e mois en fin d'année, ni le salaire de janvier, d'être pris en charge par l'AGS (Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés).

"Cette décision du tribunal de commerce donne, il nous semble, un ultime sursis pour la pérennité de l'entreprise et de ses emplois", a réagi la section CGT des salariés de Verney-Carron.

Le personnel espère une "conclusion rapide" des négociations en cours depuis plusieurs mois entre leur actionnaire majoritaire et le fabricant belge d'armes de petits calibres FN Browning.

Créé en 1820, Verney-Carron est le dernier fabricant français d'armes de petit calibre. Longtemps spécialisée dans les armes de chasse, la manufacture a inventé et commercialisé à partir de 1990 les "Flashballs", des armes défensives utilisées par la police nationale française pendant une vingtaine d'années.

La récente orientation vers la fabrication d'armes de guerre de petit calibre n'a pas réussi à compenser la perte du marché avec le ministère de l'Intérieur, et le recul des ventes de fusils et de carabines de chasse et de tir.