Le fabricant d'appareils médicaux ResMed progresse grâce à un bénéfice supérieur à celui du deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 janvier - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux ResMed RMD.N augmentent de 4,8 % à 270,01 $ dans les échanges avant bourse

** La société a publié jeudi un bénéfice par action ajusté de 2,81 $ pour le T2 , dépassant l'estimation moyenne des analystes de 2,72 $ - données compilées par LSEG

** Les résultats ont été favorisés par une forte demande pour les appareils de sommeil de la société

** RMD a enregistré 6 millions de dollars de charges liées à la restructuration des activités de planification de la main-d'œuvre au 1er trimestre

** Le chiffre d'affaires de 1,42 milliard de dollars au T2 a légèrement dépassé l'estimation moyenne des analystes qui était de 1,40 milliard de dollars

** Au moins trois sociétés de courtage ont relevé leurs prévisions sur RMD après la publication des résultats

** Sur les 21 sociétés de courtage qui suivent l'action, 13 la considèrent comme "achetée" ou supérieure, sept comme "conservée" et une comme "fortement vendue"; leur prévision médiane est de 300 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, RMD a gagné 7% depuis le début de l'année