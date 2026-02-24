Le fabricant d'aluminium Alcoa cherche à vendre 10 sites à des centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société américaine d'aluminium Alcoa Corp AA.N cherche à vendre 10 de ses sites fermés ou réduits à l'industrie des centres de données, la première vente devant être finalisée d'ici la fin du mois de juin, a déclaré son directeur général mardi.

Les producteurs d'aluminium, qui ont besoin d'électricité pour le processus de fusion à forte intensité énergétique, sont confrontés à une forte concurrence pour l'approvisionnement des centres de données gourmands en énergie, mais la hausse de la demande crée également une opportunité de vendre des participations dans certains sites choisis en raison de leur proximité avec des sources d'énergie abondantes. Century Aluminum CENX.O , le rival d'Alcoa, a vendu ce mois-ci son site d'électrolyse de Hawesville à une entreprise de centres de données, en conservant une participation de 6,8 %.

"Nous avons 10 sites que nous cherchons à vendre dans cet espace", a déclaré Bill Oplinger, directeur général d'Alcoa, lors de la Conférence mondiale BMO sur les métaux, les mines et les minéraux critiques en Floride. "Nous pensons que la première vente aura lieu au cours du premier semestre de cette année. Deux autres pourraient suivre rapidement"

QUELLE VALEUR SUPPLÉMENTAIRE POURRAIT-ON OBTENIR?

M. Oplinger a déclaré qu'Alcoa avait toujours cherché à maximiser la valeur et à minimiser le passif lors de la vente d'actifs. La question est maintenant de savoir quelle différence l'avènement de l'IA aura sur les évaluations.

"Ce que nous essayons vraiment de comprendre, c'est la valeur de nos sites individuels dans un monde de centres de données ou d'IA", a-t-il déclaré.

M. Oplinger a déclaré que les prix élevés de l'aluminium

CMAL3 n'avaient pas détruit la demande aux États-Unis, mais que les faibles prix de la matière première alumine avaient rendu 50 % des raffineries mondiales déficitaires en liquidités. Il a ajouté que cette situation entraînerait des réductions de la production d'alumine, mais pas de la part d'Alcoa.