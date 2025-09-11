 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 820,09
+0,76%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le fabricant canadien de pièces automobiles Magna International nomme un nouveau directeur financier
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 13:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - L'équipementier automobile canadien Magna International MG.TO a annoncé jeudi avoir nommé Philip D. Fracassa au poste de directeur financier, Patrick McCann quittant ses fonctions.

Cette nouvelle nomination intervient à un moment où Magna a mis en place des mesures de réduction des coûts, notamment en réduisant les dépenses d'investissement et d'ingénierie, afin d'amortir le choc des droits de douane radicaux imposés par le président américain Donald Trump aux constructeurs automobiles.

Philip D. Fracassa rejoint Magna après avoir passé 20 ans chez le fabricant de roulements et de produits de mouvement industriels The Timken Company TKR.N , où il est devenu directeur financier en 2014.

Il apporte son expérience des secteurs automobile et industriel grâce à ses fonctions antérieures chez Visteon

VC.O , General Motors GM.N et PricewaterhouseCoopers, a déclaré Magna.

"Son expérience approfondie de la finance d'entreprise, de la planification stratégique et du déploiement de capitaux sera déterminante pour que Magna s'appuie sur ses excellentes performances du premier semestre et respecte ses perspectives pour l'ensemble de l'année annoncées en août", a déclaré la société dans un communiqué publié jeudi.

Le mois dernier, Magna a revu à la hausse ses prévisions de ventes annuelles , profitant de ses mesures de réduction des coûts.

Valeurs associées

GENERAL MOTORS
57,345 USD NYSE 0,00%
MAGNA INTERNATIONAL INC
63,510 CAD TSX 0,00%
MAGNA INTL
39,290 EUR Tradegate +0,54%
MAGNA INTL
45,785 USD NYSE 0,00%
TIMKEN
76,410 USD NYSE 0,00%
VISTEON
0,0000 USD OTCBB 0,00%
VISTEON
125,5500 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank