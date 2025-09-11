Le fabricant canadien de pièces automobiles Magna International nomme un nouveau directeur financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - L'équipementier automobile canadien Magna International MG.TO a annoncé jeudi avoir nommé Philip D. Fracassa au poste de directeur financier, Patrick McCann quittant ses fonctions.

Cette nouvelle nomination intervient à un moment où Magna a mis en place des mesures de réduction des coûts, notamment en réduisant les dépenses d'investissement et d'ingénierie, afin d'amortir le choc des droits de douane radicaux imposés par le président américain Donald Trump aux constructeurs automobiles.

Philip D. Fracassa rejoint Magna après avoir passé 20 ans chez le fabricant de roulements et de produits de mouvement industriels The Timken Company TKR.N , où il est devenu directeur financier en 2014.

Il apporte son expérience des secteurs automobile et industriel grâce à ses fonctions antérieures chez Visteon

VC.O , General Motors GM.N et PricewaterhouseCoopers, a déclaré Magna.

"Son expérience approfondie de la finance d'entreprise, de la planification stratégique et du déploiement de capitaux sera déterminante pour que Magna s'appuie sur ses excellentes performances du premier semestre et respecte ses perspectives pour l'ensemble de l'année annoncées en août", a déclaré la société dans un communiqué publié jeudi.

Le mois dernier, Magna a revu à la hausse ses prévisions de ventes annuelles , profitant de ses mesures de réduction des coûts.