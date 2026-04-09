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Le fabricant américain de spiritueux Sazerac envisage de conclure un accord avec le propriétaire de Jack Daniel's, selon une source
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 20:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modifie les sources d'approvisionnement au paragraphe 1, ajoute la réponse de Brown-Forman au paragraphe 5, détails aux paragraphes 4, commentaire de l'analyste au paragraphe 5) par Abigail Summerville

Le fabricant américain de boissons Sazerac explore la possibilité d'un accord avec Brown-Forman, selon une source familière de l'affaire, ce qui pourrait en faire un prétendant rival pour le fabricant de Jack Daniel's qui est déjà en pourparlers avec le français Pernod Ricard en vue d'une éventuelle fusion.

Les actions de Brown-Forman ont bondi de 14,9 % jeudi et ont augmenté d'environ un tiers par rapport à leur niveau d'avant les premiers rapports sur l'approche de Pernod

PERP.PA .

Le Wall Street Journal a été le premier à faire état de l'intérêt de Sazerac plus tôt dans la journée.

Le français Pernod Ricard et Brown-Forman ont annoncé fin mars qu'ils étaient en pourparlers en vue d'une éventuelle fusion, qui pourrait réunir le deuxième fabricant mondial de spiritueux et le plus grand producteur de whisky américain.

D'autres groupes de spiritueux distillés pourraient également manifester leur intérêt pour Brown-Forman, compte tenu du "profil d'actifs rares" de la société et de la force de sa marque phare Jack Daniel's, a déclaré Robert Moskow, analyste chez TD Cowen, dans une note.

Sazerac et Brown-Forman ont refusé de répondre aux questions de Reuters.

Les négociations soulignent les efforts déployés par les fabricants de spiritueux du monde entier pour relancer la croissance après une longue période de ralentissement marquée par une baisse de la demande, des pressions sur les coûts et des perturbations liées aux droits de douane.

La sensibilisation croissante à la santé et l'utilisation de médicaments pour maigrir ont également encouragé les consommateurs à se tourner vers des alternatives non alcoolisées et des boissons énergisantes.

Les jeunes buveurs , en particulier la génération Z, se détournent également de la bière et des spiritueux sur certains marchés.

Brown-Forman, qui appartient à la famille Brown et est contrôlée par elle depuis sa création en 1870, avait rejeté une approche du brasseur Constellation Brands en 2017.

Le mois dernier, Brown-Forman a maintenu ses prévisions pour l'exercice 2026 dans un contexte de volatilité et d'incertitude de l'environnement macroéconomique. Elle a également été touchée sur des marchés clés tels que les États-Unis en raison de la faiblesse des ventes.

Sazerac, dont les origines remontent au Cognac du XVIIe siècle dans l'ouest de la France, est désormais contrôlé par la famille Goldring et abrite Corazon Tequila et Svedka Vodka. Elle a également racheté des marques telles que Southern Comfort et Tuaca à Brown-Forman en 2016.

Fusions / Acquisitions

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CONSTELLATION BRD-A
162,710 USD NYSE +8,29%
PERNOD RICARD
64,6200 EUR Euronext Paris +0,12%
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