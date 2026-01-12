Le FAB des Émirats arabes unis s'associe à T Rowe Price pour développer ses services d'investissement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

First Abu Dhabi Bank FAB.AD , la plus grande banque des Emirats Arabes Unis en termes d'actifs, a déclaré lundi avoir conclu un partenariat stratégique avec le gestionnaire d'actifs américain T. Rowe Price TROW.O afin d'étendre ses offres d'investissement dans la région du Golfe.

Dans le cadre de ce partenariat, T. Rowe Price agira en tant que partenaire d'investissement de FAB, offrant des services en matière d'actions, de placements à revenu fixe, d'actifs alternatifs et de stratégies multi-actifs, a indiqué la banque dans un communiqué.

Cette collaboration vise à élargir la gamme de produits proposés aux clients de FAB, qu'il s'agisse de particuliers, de banques privées ou d'institutions, tout en renforçant les capacités de gestion d'investissement de la banque. Les conditions financières de l'accord n'ont pas été divulguées.

Les gestionnaires de patrimoine occidentaux ont accru leur présence dans le Golfe, dont la position politique relativement neutre, la facilité de faire des affaires, les fuseaux horaires pratiques et le statut d'exonération fiscale ont attiré un groupe d'investisseurs de plus en plus diversifié.