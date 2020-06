Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Dupixent de Sanofi approuvé en Chine pour la dermatite atopique Reuters • 19/06/2020 à 13:41









PARIS, 19 juin (Reuters) - Le laboratoire français Sanofi SASY.PA a annoncé vendredi que l'agence chinoise des médicaments avait approuvé son anticorps monoclonal Dupixent, développé dans le cadre de son partenariat avec la biotech américaine Regeneron REGN.O dans le traitement de la dermatite atopique modérée à sévère de l'adulte. "Les nouvelles réglementations adoptées par la Chine ont accéléré la mise à disposition de médicaments innovants comme Dupixent aux patients et, en partenariat avec l'initiative Healthy China 2030 du gouvernement chinois, nous prévoyons d'ici à 2025 de demander l'approbation de plus de 25 vaccins et médicaments innovants pour le traitement de maladies chroniques et rares", précise le directeur général de Sanofi, Paul Hudson, cité dans un communiqué. Dupixent est déjà approuvé aux États-Unis, en Europe, au Japon et dans divers autres pays chez certaines catégories de patients de différentes tranches d'âge pour le traitement de la dermatite atopique modérée à sévère, de l'asthme ou de la polypose nasosinusienne. (Myriam Rivet)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +1.19% REGENERON PHARMA NASDAQ 0.00%