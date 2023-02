LE DR. SHELDON SLOAN, M.D., EST NOMME DIRECTEUR MEDICAL D’ABIVAX

Sheldon Sloan, M.D., M. Bioethics, dispose d’une expérience reconnue dans le développement et la commercialisation de produits pharmaceutiques dans le domaine des Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin (MICI)

En tant que Directeur Médical, le Dr. Sloan jouera un rôle critique pour la conduite du programme clinique global de phase 3 en cours avec obefazimod dans le traitement de la rectocolite hémorragique (RCH) et, par la suite, pour les demandes globales de mise sur le marché et la préparation du lancement commercial

Le Dr. Sloan sera basé aux États-Unis, établissant ainsi une présence d’Abivax sur la côte-est américaine