(AOF) - Le dollar gagne 0,25% à 7,3615 yuans après avoir touché un plus haut de l'année à 7,3656 yuans offshore. Cette hausse " fait suite à la décision de la Banque populaire de Chine de fixer le taux médian quotidien au-dessus du niveau de 7,2000 pour la première fois depuis septembre 2023 ", explique MUFG. Cette décision " a renforcé les spéculations des acteurs du marché selon lesquelles la Chine pourrait autoriser une dévaluation plus importante du renminbi pour compenser l'impact négatif sur la demande extérieure de l'aggravation de la guerre commerciale avec les États-Unis ".

Le dollar sur ses plus hauts de l'année contre le yuan

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.