Le dollar reste stable alors que les incertitudes liées à la guerre en Iran maintiennent les marchés en alerte

L'effigie de Benjamin Franklin sur un billet de 100 dollars. (Crédits: Adobe Stock)

par Sophie Kiderlin et Gregor Stuart Hunter

Le dollar est resté stable lundi après que le président américain Donald Trump a rejeté la réponse de l'Iran à une proposition de paix américaine, ce qui a fait grimper les prix du pétrole et ravivé les craintes d'une prolongation du conflit au Moyen-Orient.

L'indice du dollar américain =USD , qui mesure la vigueur du billet vert par rapport à un panier de six devises, est resté pratiquement inchangé à 97,995.

Les cours du pétrole,quant à eux, ont bondi , le Brent LCOc1 en hausse de 3,6% à 104,94 dollars le baril, après que le président Donald Trump a rejeté dimanche la réponse de l'Iran à une proposition américaine de pourparlers de paix, faisant craindre que le conflit,qui dure depuis dix semaines, ne s'éternise.

Pourtant, les marchés semblent toujours croire que le conflit sera résolu, a déclaré Kenneth Broux, responsable de la recherche sur les devises et les taux chez Société Générale.

“Je pense que cela s'explique peut-être par l'implication de la Chine”, a-t-il déclaré. “Le sommet entre la Chine et les États-Unis prévu plus tard cette semaine est, à mes yeux, l'événement majeur”, a ajouté M. Broux, soulignant l'influence des deux pays au Moyen-Orient.

TRUMP EN CHINE SOUS LE REGARD ATTENTIF

Trump et le président chinois Xi Jinping devraient aborder les questions de l'Iran, de Taïwan, de l'intelligence artificielle, des armes nucléaires et des minerais stratégiques lors de leur rencontre , selon des responsables américains.

Les inquiétudes liées à l'inflation et à la croissance, en raison de la hausse des prix du pétrole, ainsi que toute réaction potentielle des banques centrales, continuent également de peser sur le marché, a déclaré M. Broux.

Les données sur l'inflation américaine pour le mois d'avril doivent être publiées cette semaine, après que le rapportsur l'emploi américain publié vendredi a montré que les emplois non agricoles avaient augmenté de 115 000 en avril, soit près de deux fois plus vite que prévu. Ces chiffres ont renforcé les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendrait ses taux d'intérêt inchangés pendant un certain temps.

La Fed a maintenu ses taux inchangés le mois dernier, comme prévu, mais cette décision a révélé la division la plus profonde qu'elle ait connue depuis des décennies, trois responsables s'étant opposés à l'idée de signaler de futures baisses de taux.

Les facteurs susceptibles de peser sur le dollar “sont devenus plus difficiles à cerner après les dissidences bellicistes au sein de la Fed, la résilience des données américaines et la poursuite de l'impasse au Moyen-Orient”, a déclaré Alex Loo, stratège macroéconomique senior chez TD Securities à Singapour.

Par ailleurs, le yuan chinois a atteint lundi son plus haut niveau face au dollar américain depuis plus de trois ans.Le yuan offshore est resté stable, s'échangeant à 6,7928 yuans pour un dollar CNH= .

Les données publiées plus tôt dans la journée ont montré que les prix à la production en Chine avaient dépassé toutes les attentes pour atteindre leur plus haut niveau en 45 mois en avril, en raison de la hausse des coûts énergétiques mondiaux. Cela fait suite aux chiffres publiés ce week-end, qui indiquaient que la croissance des exportations chinoises s'était accélérée le mois dernier, les usines s'efforçant de répondre à la demande liée à l'IA.

L'euro EUR= a reculé de 0,1% à 1,1774 dollar, le yen JPY= a glissé de 0,3% à 157,11 yens pour un dollar et la livre sterling GBP= a perdu 0,23% à 1,36 dollar.

Au Royaume-Uni, les marchés surveillent de près les répercussions potentielles des élections locales de la semaine dernière, qui ont vu le Parti travailliste du Premier ministre britannique Keir Starmer essuyer de lourdes pertes.

“Si les pertes du Parti travailliste n'ont pas été aussi importantes que redouté, elles n'ont pas suffi à apaiser les spéculations concernant une course à la direction du parti et un net virage à gauche de la politique gouvernementale”, a déclaré Chris Turner, responsable mondial des marchés chez ING, dans une note.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))