Le dollar reprend des forces avant Nvidia

(AOF) - Le dollar progressait ce mercredi de 0,45% à 0,8980 euro, soutenu par les attentes optimistes des analystes concernant les résultats de Nvidia, prévus après la clôture de Wall Street. "La récente faiblesse du dollar découle en grande partie de divergences dans les politiques des banques centrales", et "les marchés des changes pourraient avoir réagi de façon exagérée à court terme, le dollar conservant un rendement relativement plus élevé alors que d'autres banques centrales abaissent aussi leurs taux". C'est ce qu'affirment dans une note deux gérants de Lombard Odier.

Pour Nannette Hechler-Fayd'herbe, responsable stratégie d'investissement, durabilité et recherche, CIO Emea et Kiran Kowshik, global FX strategist, "le franc suisse et le yen japonais sont appelés à surperformer le dollar, tandis que l'euro et la livre sterling font face à des vents contraires, nécessitant une approche prudente".

"L'indice du dollar (DXY), un baromètre clé du billet vert par rapport aux pays avancés, a chuté de plus de 4% depuis la fin juin, ramenant la monnaie américaine vers le bas de sa fourchette pour 2024", soulignent les deux gérants.

Ils invoquent "l'anticipation par les marchés d'un virage de plus en plus accommodant de la politique de la Réserve fédérale américaine", ainsi que "la moindre probabilité d'une administration républicaine, généralement jugée favorable au dollar, suite au retrait du président Joe Biden de la course à la Maison Blanche".

Ils soulignent cependant que la BCE et la BoE ont "déjà commencé à assouplir leur politique monétaire", et que leurs économies respectives "sont exposées au ralentissement de la conjoncture mondiale, notamment de la croissance chinoise".

"Nous jugeons prudent de ne pas extrapoler les récents soubresauts des marchés des changes", concluent les deux gérants.