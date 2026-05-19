Le dollar progresse légèrement alors que les investisseurs évaluent les espoirs de paix avec l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les investisseurs se concentrent sur les perspectives de hausse des taux de la Fed

* Le pétrole recule après les déclarations de Trump qui ravivent les espoirs de paix

* Le yen revient dans la zone d'intervention, proche de 160

(Reformulation du paragraphe 1, ajout de commentaires et de contexte) par Stefano Rebaudo

Le dollar américain s'est apprécié mardi, les investisseurs mettant en balance leurs espoirs prudents d'un accord de paix au Moyen-Orient et leurs craintes que la Réserve fédérale ne relève ses taux pour juguler l'inflation alimentée par les prix de l'énergie . Le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu'il y avait désormais de "très bonnes chances" de parvenir à un accord limitant le programme nucléaire iranien .

Le dollar avait bondi en mars après que la fermeture effective du détroit d'Ormuz par l'Iran eut fait grimper les prix du pétrole, pesant sur les économies dépendantes du pétrole telles que le Japon et la zone euro tout en renforçant la demande de valeur refuge pour le billet vert.

Les cours du pétrole ont chuté de 2% mardi après les déclarationsde Trump. "Il y a des raisons pour lesquelles le dollar n'a pas retrouvé les niveaux observés en mars", a déclaré Paul Mackel, responsable mondial de la recherche sur le marché des changes chez HSBC.

"Notamment, le sentiment de risque mondial s'est fortement redressé; des tensions persistent sur les marchés des swaps de taux d'intérêt à un jour (OIS), qui n'ont pas encore intégré un cycle de hausse agressif de la Fed; et la dynamique de croissance mondiale mensuelle reste positive", a-t-il ajouté.

Dans le même temps, les investisseurs anticipent désormais une probabilité de près de 48,5% que la Fed relève ses taux en décembre, et une probabilité de 98,8% qu'elle maintienne ses taux actuels lors de sa prochaine réunion en juin, selon l'outil CME FedWatch.

"Même si la Fed donne des signaux indiquant qu'elle adoptera une orientation neutre en juin, cela pourrait ne pas suffire à stabiliser les anticipations d'inflation et les rendements des bons du Trésor américain à long terme", a déclaré Thierry Wizman, stratège mondial en devises et taux d'intérêt chez Macquarie Group.

"Une occasion de faire évoluer résolument le discours de la Fed vers une position "belliciste" se présentera lors de la série de discours de la Fed qui auront lieu d'ici au 6 juin", a-t-il ajouté. L'indice du dollar américain =USD , qui mesure la vigueur du billet vert par rapport à un panier de six devises, a progressé de 0,2% à 99,18, après avoir mis fin lundi à une série de cinq jours de hausse consécutifs, les craintes d'une escalade du conflit s'étant apaisées.

L'euro EUR=EBS a reculé de 0,2% à 1,1633 $.

LE YEN PROCHE DE LA ZONE D'INTERVENTION

Face au yen JPY=EBS , le dollar américain a progressé de 0,15% à 159,10 yens après que des données gouvernementales ont montré mardi que l'économie japonaise avait connu une croissance de 2,1% en rythme annualisé au premier trimestre , confortant les anticipations d'une hausse des taux de la Banque du Japon en juin. La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré lundi aux journalistes que le Japon était prêt à agir contre une volatilité excessive des changes , tout en veillant à ce que toute intervention visant à soutenir le yen et à vendre des dollars soit menée de manière à éviter de faire grimper les rendements des bons du Trésor américain. Les investisseurs guettent de nouveaux signes d'intervention pour soutenir le yen, qui est légèrement plus fort qu'avant que les responsables japonais n'entament le mois dernier leur première incursion sur le marché depuis près de deux ans.

Le dollar australien AUD= a reculé de 0,5% à 0,71345 $ après la publication du compte-rendu de la réunion de la Banque centrale australienne du 5 mai.

Le kiwi NZD= a reculé de 0,4% à 0,5854 $, suivant la tendance de l'Aussie.

Face au yuan chinois CNH= , le dollar américain a progressé de 0,1% à 6,8031 yuans sur le marché hors cote.