Le dollar néo-zélandais toujours bien orienté

(AOF) - La devise néo-zélandaise gagne 0,26% à 0,6112 dollar américain après avoir déjà progressé mercredi. Le principal facteur de soutien au "kiwi" a été la révision hawkish de la Banque centrale (RBNZ) du pays. "Les projections actualisées de la RBNZ pour le principal taux directeur indiquent une probabilité plus élevée d'une nouvelle hausse des taux. Les projections actualisées montrent maintenant un official cash rate moyen culminant à 5,65% cette année, contre 5,60% en février, ce qui implique une probabilité de 60% d'un nouveau relèvement de 25 points de base", explique MUFG.

