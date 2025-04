Le dollar en mauvaise forme avant les droits de douane

(AOF) - Le dollar cède 0,28% à 0,9239 euro, à quelques heures de la présentation à la Maison Blanche de la grande offensive douanière soutenue par Donald Trump. Pour ce rendez-vous attendu du 2 avril, rebaptisé "jour de la libération" par Washington, le flou persiste toujours concernant le contenu des mesures. Tandis que les marchés sont plongés dans le rouge des deux côtés de l'Atlantique, les investisseurs ont pris connaissance ce mercredi du rapport ADP qui a montré que le secteur privé américain a créé plus d'emplois que prévu en mars;

