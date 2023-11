Le dollar en légère hausse face à l'euro au lendemain des minutes de la Fed

"Bien que le récent repli des rendements américains et la remontée des actions américaines aient contribué à atténuer les conditions financières, il est peu probable qu'il soit suffisant pour encourager la Fed à effectuer une dernière hausse en décembre. Les rendements du marché restent nettement plus élevés qu'avant l'été", a expliqué l'institution bancaire japonaise.

Dans son analyse du jour, la MUFG estime que "la forte hausse des rendements américains avant la réunion de novembre du FOMC a attiré l'attention des participants. Ils ont noté que les changements persistants des conditions financières pourraient avoir des implications sur la trajectoire de la politique monétaire et qu'il serait donc important de continuer à suivre l'évolution des marchés".

(AOF) - Sur le marché des changes, vers 17h10, la devise américaine progresse légèrement après les minutes de la Fed : +0,44% à 0,9204 euro. Les investisseurs ont pris connaissance hier du dernier compte rendu de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui n'a comporté aucune surprise. Barclays a annoncé ce mercredi "ne plus anticiper un relèvement des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed) en janvier alors que l'intermédiaire prévoyait jusqu'ici une hausse du coût du crédit aux Etats-Unis de 25 points de base, ce qui aurait porté les taux des fonds fédéraux à 5,50-5,75%".

