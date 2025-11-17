 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 131,29
-0,47%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le dollar canadien cède du terrain après l'inflation d'octobre
information fournie par AOF 17/11/2025 à 15:49

(AOF) - La devise canadienne s’est affaissée après la publication des chiffres de l’inflation d’octobre dans le pays. Le mois dernier, l’indice des prix à la consommation a progressé de 0,2%, conformément aux attentes, soit une inflation en rythme annuel de 2,2%, contre 2,4% en septembre. Le ralentissement de la hausse des prix est principalement lié au recul plus important que prévu du tarif de l’essence et à une croissance plus lente des produits d’épicerie.

Après la publication de ces données, le dollar canadien a touché un plus bas du jour face au dollar américain à 0,7122 dollar. Le rendement de l'emprunt d'Etat canadien à 10 ans s'est également brièvement affaissé après la publication de ces données sur l'inflation.

Devises
Inflation
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank