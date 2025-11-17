Le dollar canadien cède du terrain après l'inflation d'octobre

(AOF) - La devise canadienne s’est affaissée après la publication des chiffres de l’inflation d’octobre dans le pays. Le mois dernier, l’indice des prix à la consommation a progressé de 0,2%, conformément aux attentes, soit une inflation en rythme annuel de 2,2%, contre 2,4% en septembre. Le ralentissement de la hausse des prix est principalement lié au recul plus important que prévu du tarif de l’essence et à une croissance plus lente des produits d’épicerie.

Après la publication de ces données, le dollar canadien a touché un plus bas du jour face au dollar américain à 0,7122 dollar. Le rendement de l'emprunt d'Etat canadien à 10 ans s'est également brièvement affaissé après la publication de ces données sur l'inflation.