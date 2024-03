Le Diversity Project Europe lance une enquête sur la diversité dans le secteur de la gestion d’actifs

Le Diversity Project Europe s’associe avec PwC Switzerland pour dresser un état des lieux de la diversité, l’équité et l’inclusion dans le secteur européen de la gestion d’actifs.

Tous les gestionnaires d’actifs sont encouragés à participer à l’enquête, qui sera clôturée le 26 avril et dont les résultats seront publiés en juin 2024.

Ce projet vise à cartographier le paysage réglementaire de la diversité, l'équité et l’inclusion dans dix pays d’Europe et d'évaluer les progrès de chaque nation dans la promotion de la diversité et de l’inclusion dans la gestion d’actifs, en mettant l’accent sur les pratiques relatives aux données sur la diversité. L'étude cherchera aussi à déterminer quels sont les leviers de l’inclusion pour les sociétés de gestion d’actifs : les évolutions réglementaires ou le changement de culture. En outre, une évaluation de la maturité du secteur sera menée, en se concentrant sur les thèmes du genre, de la mobilité sociale et de la culture inclusive. Cette initiative établira un point de référence qui servira d'étalon pour tous les futurs membres du projet Diversity Europe.

Le rapport à venir ne sera pas seulement une photo, mais aussi un appel à l’action, en présentant des initiatives de DE&I réussies dans les pays membres de l’industrie européenne de la gestion d’actifs. Une comparaison avec la situation de la gestion d’actifs au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans la région Asie-Pacifique sera également conduite.

« Sur la base de notre compréhension actuelle, nous prévoyons de découvrir un écart notable en matière de genre et d’autres questions de diversité, d'équité et d’inclusion (DE&I) par rapport aux autres secteurs de services professionnels », s’avance Ric van Weelden, président du comité consultatif du Diversity Project Europe. « Le secteur de la gestion d’actifs n’évolue pas, mais les raisons de cette stagnation ne sont pas tout à fait claires et notre objectif est de les découvrir », ajoute-t-il.

Le Diversity Project Europe a été lancé fin 2023 pour ouvrir la voie à un secteur de la gestion d’actifs européen plus inclusif.

Laurence Marchal