Le distributeur de vêtements Citi Trends bondit après les résultats du quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 mars - ** Les actions du distributeur de vêtements et d'accessoires Citi Trends CTRN.O ont augmenté de 15% à 50,81 $ avant le marché

** Les ventes des magasins comparables du 4ème trimestre augmentent de 8,9% par rapport à l'année précédente, grâce à l'augmentation du trafic et du panier, résultant de l'amélioration de l'assortiment de marchandises à trois niveaux

** Co prévoit une croissance des ventes de magasins comparables de 5% à 7% pour l'année fiscale 26

** Deux analystes évaluent l'action à "acheter"; leur estimation médiane est de 57 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action était en hausse de 6,2 % depuis le début de l'année