Le distributeur de mode Tailored Brands dépose confidentiellement une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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(Ajout des détails du plan d'introduction en bourse et du contexte dans les paragraphes 2 à 6)

Tailored Brands a déclaré mardi avoir déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, jetant ainsi les bases du retour du distributeur de mode sur les marchés boursiers .

Une introduction en bourse s'ajouterait à l'élan croissant des introductions en bourse des entreprises de biens de consommation et des détaillants cette année, après que les tarifs douaniers radicaux du président américain Donald Trump ont freiné l'activité l'année dernière.

La chaîne de sandwichs Jersey Mike's a également annoncé lundi qu'elle avait déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.

La société Tailored Brands, basée à Houston (Texas), poursuit son introduction en bourse plus de cinq ans après être sortie de la protection de la loi sur les faillites.

Le propriétaire de Men's Wearhouse avait demandé la protection de la loi sur les faillites en 2020 à la suite des retombées économiques de la crise COVID-19 qui a frappé de plein fouet les ventes des détaillants traditionnels.

Les entreprises matures cherchent souvent à revenir sur les marchés publics après une réorganisation réussie sous la protection de la loi sur les faillites.

Tailored Brands est un distributeur spécialisé dans les vêtements pour hommes, notamment les costumes, les tenues de soirée et les vêtements d'affaires décontractés. Ses marques comprennent Men's Wearhouse, Jos. A. Bank, Moores et K&G Fashion Superstore.

Les dossiers confidentiels déposés auprès de l'autorité américaine de régulation des marchés financiers permettent aux entreprises de préparer leur introduction en bourse à l'abri des regards du marché public.