Le distributeur de meubles de luxe RH chute, les droits de douane compromettant les prévisions de ventes annuelles

11 septembre - ** Les actions du distributeur de meubles haut de gamme RH RH.N ont chuté de 11 % à 203 $ après la fermeture des marchés

** La société revoit à la baisse son objectif de croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2025, entre 9 % et 11 %, alors qu'elle prévoyait auparavant une croissance de 10 % à 13 %

** Prévoit 30 millions de dollars de coûts tarifaires supplémentaires après les efforts d'atténuation au second semestre de l'année

** La marge annuelle d'EBITDA ajusté devrait se situer entre 19 % et 20 %, alors que l'objectif précédent était de 20 % à 21 %

** La société déclare qu'elle réagit énergiquement aux tarifs douaniers de 50 % imposés récemment sur les importations en provenance de l'Inde, qui ont un impact sur 7 % des activités de RH, principalement les tapis noués à la main

** "Nous nous attendons à un environnement commercial plus risqué en raison de l'incertitude causée par les droits de douane, la volatilité du marché, le risque d'inflation et un niveau croissant de discorde mondiale", a déclaré la directrice générale Gary Friedman

** Jusqu'à présent, l'action a baissé de 42 % depuis le début de l'année