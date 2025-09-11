 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le distributeur de meubles de luxe RH chute, les droits de douane compromettant les prévisions de ventes annuelles
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 22:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** Les actions du distributeur de meubles haut de gamme RH RH.N ont chuté de 11 % à 203 $ après la fermeture des marchés

** La société revoit à la baisse son objectif de croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2025, entre 9 % et 11 %, alors qu'elle prévoyait auparavant une croissance de 10 % à 13 %

** Prévoit 30 millions de dollars de coûts tarifaires supplémentaires après les efforts d'atténuation au second semestre de l'année

** La marge annuelle d'EBITDA ajusté devrait se situer entre 19 % et 20 %, alors que l'objectif précédent était de 20 % à 21 %

** La société déclare qu'elle réagit énergiquement aux tarifs douaniers de 50 % imposés récemment sur les importations en provenance de l'Inde, qui ont un impact sur 7 % des activités de RH, principalement les tapis noués à la main

** "Nous nous attendons à un environnement commercial plus risqué en raison de l'incertitude causée par les droits de douane, la volatilité du marché, le risque d'inflation et un niveau croissant de discorde mondiale", a déclaré la directrice générale Gary Friedman

** Jusqu'à présent, l'action a baissé de 42 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

RH
228,490 USD NYSE -0,10%
