Le distributeur de cosmétiques Ulta Beauty prévoit un bénéfice annuel inférieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mars - ** Les actions du distributeur de cosmétiques Ulta Beauty ULTA.O ont baissé de 7,7% à 576,60 dollars après la clôture ** L'entreprise a prévu un bénéfice annuel largement inférieur aux estimations, en raison de l'augmentation des dépenses de marketing pour stimuler la demande

** Le bénéfice par action annuel devrait se situer entre 28,05 $ et 28,55 $, le point médian étant inférieur aux attentes de 28,40 $, selon les données compilées par LSEG

** La société a enregistré un bénéfice trimestriel de 8,01 $ par action, par rapport à l'estimation de 8,03 $

** La société a cependant battu les estimations de ventes et prévu des ventes annuelles supérieures aux estimations, aidée par une forte demande pour ses parfums et ses produits de soins de la peau

** ULTA en hausse de 39% en 2025