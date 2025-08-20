Le distributeur de bijoux Claire's en faillite va vendre ses activités en Amérique du Nord

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le distributeur de bijoux a déclaré mercredi qu'il vendrait son activité en Amérique du Nord à la société de capital-investissement Ames Watson pour un montant non divulgué, alors que la société vise à réduire les pertes tout en naviguant dans la procédure de faillite en cours aux États-Unis.

Le distributeur, qui exploite plus de 2 300 magasins dans 17 pays d'Amérique du Nord et d'Europe, a divulgué 690 millions de dollars de dettes dans les dépôts de la cour de faillite américaine du Delaware au début du mois, marquant son deuxième dépôt de protection de la faillite depuis 2018.

"La vente de ces magasins et de la propriété intellectuelle de Claire's à Ames Watson bénéficiera de manière significative aux efforts de la société pour créer de la valeur dans le cadre de sa procédure de restructuration", a déclaré la société, qui vend des colliers, des bracelets et des accessoires, y compris des écouteurs et des peluches. La vente doit être approuvée par les tribunaux américains et canadiens.

Ames Watson est une société de capital permanent qui génère plus de 2 milliards de dollars de revenus, selon son site web. Elle acquiert, transforme et s'associe à des entreprises du marché intermédiaire pour créer de la valeur à long terme.

Claire's a souffert ces dernières années d'une concurrence accrue, du coût élevé des loyers et des nouveaux droits de douane sur les importations en provenance de pays fournisseurs tels que la Chine, la Thaïlande et le Viêt Nam.

La société a déclaré que la liquidation se poursuivra pour les autres magasins d'Amérique du Nord qui ne sont pas vendus.

"Nous sommes heureux d'avoir conclu cet accord définitif pour vendre une partie de nos activités en Amérique du Nord à Ames Watson et maximiser la valeur de notre entreprise pour toutes les parties prenantes", a déclaré le directeur général Chris Cramer.

Lawrence Berger, cofondateur d'Ames Watson, a déclaré que la société était "déterminée à investir dans l'avenir de son site (Claire's) en conservant une présence importante dans le secteur de la vente au détail en Amérique du Nord."