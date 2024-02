Le distributeur Casino, en lutte pour sa survie, a perdu 5,7 milliards d'euros en 2023

( AFP / DAMIEN MEYER )

Le groupe Casino a publié mercredi une perte nette spectaculaire de 5,7 milliards d'euros en 2023, imputable notamment aux grandes difficultés de ses hypermarchés et supermarchés qu'il a depuis cédés en grande partie à des concurrents.

Le groupe, également plombé par une perte de valeur de ses magasins Monoprix et Franprix, a fait valider en début de semaine son plan de sauvetage par le tribunal de commerce de Paris qui prévoit un écrasement de son énorme dette et la prise de contrôle dans les semaines à venir de repreneurs emmenés par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky.

Casino indique avoir cédé pour 1,4 milliard d'euros d'actifs en 2023, dont la part encore détenue dans l'enseigne brésilienne Assai, et 1,7 milliard depuis début 2024, dont 288 magasins à ses concurrents Intermarché, Auchan et Carrefour.

Le groupe a publié un chiffre d'affaires (hors taxe) d'un peu moins de 9 milliards d'euros sur l'année, en baisse de 4,7%. En 2022, sa perte nette était de 316 millions d'euros.

Changeant bientôt de main, Casino annonce encore que "compte tenu du processus de cession" des magasins de grande surface, ses perspectives financières "sont caduques". Mais Casino ne "publie pas de nouvelles perspectives 2024".

Le groupe qui employait fin 2022 50.000 personnes en France sous des enseignes bien connues comme Casino, Franprix ou Monoprix, a dû entrer en sauvegarde accélérée fin octobre car il ne pouvait plus faire face à ses échéances de dette.

La restructuration de la dette de Casino prévoit d'écraser environ 5 milliards d'euros de créances, et est permise par l'apport d'argent frais à hauteur de 1,2 milliard d'euros, dont plus de 900 millions par un consortium de repreneurs comptant les milliardaires Daniel Kretinsky et Marc Ladreit de Lacharrière ainsi que le fonds d'investissement Attestor.

"En l'absence de recours suspensif, il est envisagé que l'ensemble des opérations prévues par la restructuration financière soit réalisé le 27 mars 2024", avait indiqué lundi le groupe dans un communiqué, rappelant la possibilité pour les administrateurs et mandataires judiciaires ainsi que pour le CSE de Distribution Casino France, le représentant du personnel et le ministère public de faire appel.

Aux termes des augmentations de capital, les actionnaires actuels du distributeur, à commencer par le premier d'entre eux Jean-Charles Naouri, seront très massivement dilués. Le futur de celui qui est PDG de cet ancien fleuron de la distribution depuis 2005 n'est pas connu.