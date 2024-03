Le distributeur Carrefour veut promouvoir plus de managers issus de la diversité

( AFP / DAMIEN MEYER )

Le géant de la distribution Carrefour prévoit de former d'ici à la fin de l'année ses salariés en France "à la non-discrimination et à la lutte contre les biais inconscients" et veut "recruter" et "promouvoir" davantage de personnes "issues de la diversité", a-t-il annoncé mardi.

Carrefour entend "initier une politique volontariste de promotion de la diversité d'origine", en s'appuyant notamment sur une étude menée auprès de ses collaborateurs en France "totalement anonyme et fondée sur le volontariat, afin de mieux connaître la diversité d'origine de ses équipes".

Près de 20.000 personnes ont répondu à cette enquête, menée par Ipsos, dont il ressort que 14% des salariés de Carrefour sont nés à l'étranger, un chiffre "supérieur à celui de la moyenne française", indique le distributeur qui ne publie plus depuis plusieurs années le nombre de personnes qu'il emploie en France.

Le PDG du groupe, Alexandre Bompard, a estimé, cité dans un communiqué, que le "combat pour la diversité est, au même titre que le dérèglement climatique, l'un des principaux défis pour (s)a génération de chefs d'entreprise".

Concrètement, le groupe prévoit de "renforcer la diversité d'origine pour les postes de managers", où les salariés issus de la diversité sont plus faiblement représentés, et de "prendre en compte la situation spécifique des femmes issues de la diversité d'origine", confrontées "à un double plafond de verre".

Carrefour va travailler notamment avec l'association Les Déterminés, "afin d'identifier les profils issus de la diversité d'origine sur des postes en magasins". Il est en outre prévu que chaque membre de son comité exécutif "accompagne en 2024 un collaborateur du groupe".

Tous les salariés français de Carrefour seront en outre formés d'ici à la fin de l'année "à la non-discrimination et à la lutte contre les biais inconscients", précise Carrefour.

La directrice exécutive chargée de l'engagement, Carine Kraus, a précisé à l'AFP que ce plan porte sur les salariés du groupe Carrefour et de ses magasins intégrés. Cela exclut les salariés des magasins, de plus en plus nombreux, qui passent en location-gérance ou en franchise, mode d'exploitation des magasins dans lesquels la gestion est confiée à des tiers.

Le groupe prévoit de refaire l'étude d'Ipsos dans deux ans pour mesurer l'efficacité de son plan d'action, avec comme principal indicateur "le pourcentage de managers issus de la diversité", a ajouté la dirigeante.