Le discours de la présidente de la Fed, Jerome Powell, mais est-ce vraiment important ?

Les indices boursiers américains chutent; le Nasdaq perd le plus ~0,5

Les biens de consommation de base sont le secteur le plus faible du S&P; l'énergie est en tête des gains

Les demandes d'allocations chômage aux Etats-Unis atteignent leur plus haut niveau depuis juin

Le STOXX 600 reste stable

Hausse du dollar et du pétrole brut; baisse du bitcoin >1,5 %, baisse de l'or

Le rendement du Trésor américain à 10 ans augmente de ~4,34%

21 août - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante: .

LE DISCOURS DE POWELL DE LA FED, MAIS EST-CE VRAIMENT IMPORTANT?

Les investisseurs attendent avec impatience le discours de la présidente de la Réserve fédérale Jerome Powell vendredi, mais Steven Blitz, économiste en chef pour les États-Unis chez TS Lombard, pense que les propos du plus haut responsable de la Fed, bien que probablement intéressants, pourraient être effectivement inutiles.

Dans une note de recherche publiée à la veille du discours de M. Powell lors du rassemblement de la Fed à Jackson Hole, M. Blitz indique que le président de la Fed se concentrera sur le nouveau cadre politique de la banque centrale alors que la Maison Blanche est déterminée à restructurer la Fed - peut-être même en la plaçant sous l'égide du Trésor américain.

"Cela laisse au nouveau cadre de la Fed une durée de vie d'environ neuf mois, ce qui rend toute philosophie politique épousée par Powell intéressante mais finalement sans intérêt."

Blitz note qu'en dictant la politique monétaire, Trump semble vouloir transférer la responsabilité principale de l'inflation et de la croissance à la politique budgétaire. Il ajoute que les chiffres de l'emploi ralentissent, "stagnent si l'on veut être généreux", tandis que l'inflation a connu une "rupture structurelle à la hausse"

Étant donné que l'inflation cyclique est en retard sur l'emploi, il souligne que le risque lié à l'affaiblissement des chiffres de l'emploi est suffisant pour permettre à la Fed de réduire ses taux de 25 points de base le mois prochain, voire de 50 points de base si les chiffres de l'emploi du mois d'août sont suffisamment faibles et si les chiffres de juillet sont révisés à la baisse, comme ce fut le cas au cours des mois précédents.

Au-delà des changements cycliques à venir, il affirme qu'un retour à une inflation faible est impossible sans discipline budgétaire et que "cela deviendra explicitement évident lorsque Trump dictera la politique monétaire à partir de mai prochain"

Pour l'instant, Powell est toujours aux commandes, affirme Blitz, et il ne sera pas mis en minorité, quel que soit le nombre de dissidents.

"Le FOMC n'est pas une démocratie, contrairement à la Cour suprême où le président de la Cour suprême ne peut pas dicter le résultat. Néanmoins, comme tout bon président de comité, le président de la Fed écoute et s'efforce de parvenir à un consensus"

(Gertrude Chavez-Dreyfuss)

